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Формула 1 / Новость

СМИ: Команды Формулы 1 против двух гонок в один уик-энд

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СМИ: Команды Формулы 1 против двух гонок в один уик-энд
Автор:
, Главный редактор
16 апр. 2020 г., 18:10

Руководители выступающих в чемпионате мира коллективов не хотят, чтобы цена ошибки была слишком высокой

За последние месяцы Формула 1 отменила или перенесла уже 10 этапов чемпионата мира. Перенос Гран При Франции также выглядит неизбежным – таким образом, уже половина из изначально запланированных 22-х гонок не сможет состояться в исходные сроки. На этом фоне многие заинтересованные лица озвучивают непривычные для Формулы 1 идеи. К примеру, проведение двух этапов на одной трассе с перерывом в неделю – или даже проведение двух гонок за один уик-энд.

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Ранее некоторые главы команд (в том числе Маттиа Бинотто, руководящий Ferrari) заверяли общественность, что готовы пойти на любые экзотические решения ради возможности провести как можно большее число гонок. Однако сейчас европейские СМИ сообщают, что далеко не все решения были приняты командами с одобрением. В частности, по информации итальянского издания Corriere dello Sport, идею проведения двух гонок за уик-энд не поддерживает ни один коллектив.

Причина такого отношения очевидна: формат с двумя гонками за уик-энд существенно повышает цену ошибки. В отсутствие запасных машин (команда может собрать новую машину уже на месте, но только одну – запрещено привозить больше одного запасного монокока) гонщик, попавший в аварию по ходу первого заезда всерьез рискует пропустить и второй заезд. А негативное влияние такой ситуации на положение в общем зачете может дополнительно усилиться, если число гонок в сезон будет существенно меньше 22-х.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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