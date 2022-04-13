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Формула 1 Новости

СМИ: Команды Ф1 разделились по вопросу бюджета

Трое хотят дальнейшего сокращения, семеро требуют поднять потолок на 2023 год

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СМИ: Команды Ф1 разделились по вопросу бюджета
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С момента введения в Формуле 1 потолка бюджетов команд эти ограничения становятся все жестче. В 2021 команда могла потратить за сезон не более 145 миллионов долларов, в этом году бюджеты урезали до 140 миллионов, а на следующий планируется снизить до 135 миллионов.

Однако многие уже сейчас убеждают FIA в необходимости не снижать, а увеличивать размеры бюджетов.

Как пишет Auto Motor und Sport, за увеличение бюджетного потолка выступают традиционные лидеры по этому показателю – Ferrari, Mercedes и Red Bull, а также McLaren, Aston Martin, AlphaTauri и Williams. Оппозицию им составляют Alpine, Alfa Romeo и Haas.

Ранее глава Red Bull Кристиан Хорнер открыто призывал к увеличению бюджетов, аргументируя это тем, что во всем мире наблюдается рост цен, и что сотрудники его команды справедливо требуют повышения зарплат в пределах инфляции, однако правила вынуждают его отказывать таким справедливым требованиям.

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