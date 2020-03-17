СМИ: Команды Ф1 перенесут летние каникулы на весну

После отмены Гран При Австралии, а также переноса (на неопределенный срок) гонок Ф1 в Бахрейне, Китае и Вьетнаме перед руководством чемпионата мира встал вопрос корректировки календаря. При этом практически сразу была озвучена идея заполнения месячной паузы между первыми и последними выходными августа – когда состоятся гонки в Будапеште и Спа соответственно.

Однако на этот период запланированы обязательные для всех команд Ф1 двухнедельные каникулы, на время которых базы коллективов закрываются и работа останавливается почти полностью. Перенос гонок на свободные августовские уик-энды, таким образом, возможен только при изменении формальных соглашений между командами.

Пока о таких изменениях не сообщалось – но независимый журналист Крис Медланд рассказал в своем твитере, что команды уже договорились перенести обязательные каникулы на март и апрель. Начаться перерыв должен на следующей неделе (т.е. в период с 23 по 29 марта), при этом продлиться он может не две, а три недели.

Это решение также позволит командам минимизировать потери от пребывания сотрудников на карантинах и в режиме самоизоляции. С другой стороны, такое изменение графика неизбежно обернется для сотрудников потерей денег из-за уже запланированных отпусков – и чуть ли не полным отсутствием выходных в конце лета и начале осени.

По информации Медланда, окончательное голосование по вопросу намечено на среду, 17 марта.