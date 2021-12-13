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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

СМИ: Командам запретят радиопереговоры с Маси во время гонок

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По словам Росса Брауна, в 2022 году командам Ф1 не дадут общаться с гоночным директором Майклом Маси

СМИ: Командам запретят радиопереговоры с Маси во время гонок

Во время телетрансляции Гран При Абу-Даби в очередной раз включали переговоры между представителями Red Bull/Mercedes и Майклом Маси. Они обращались к дирекции гонки с просьбами о рассмотрении различных действий на трассе, в том числе и во время выезда машины безопасности за шесть кругов до конца заезда. Тогда «Быки» просили вернуть круговых обратно в круг, а «серебряные стрелы» – не возобновлять гонку вовсе.

Как сообщает немецкое издание AMuS, спортивный директор Формулы 1 Росс Браун назвал подобное давление на Маси недопустимым. Он пообещал со следующего сезона запретить радиопереговоры между представителями коллективов и дирекцией гонки.

«Это как переговоры между футбольным тренером и арбитром, – приводит AMuS слова Брауна. – Решение, принятое на последнем круге, вызвало яркие события, которые невозможно превзойти. К сожалению, протест немного омрачил финал. Неприемлемо, чтобы боссы команд оказывали на Маси такое сильное давление по ходу гонки. Как Тото Вольф не может запрашивать машину безопасности, так и Кристиан Хорнер не может требовать, чтобы круговые вернулись в круг. Такие решения остаются на усмотрение директором гонки. Мы прекратим подобное общение в следующем году».

Это не первый подобный громкий случай общения с дирекцией гонки. На предыдущем этапе в Джидде и вовсе создалось ощущение, будто Маси пытался заключить сделку с главой Red Bull Кристаном Хорнером.

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