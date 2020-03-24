СМИ: командам Ф1 на год запретили продувать модели машин 2022 года

Вынужденное решение Ф1 отложить переход на революционные правила с граунд-эффектом до 2022 года было единогласно одобрено всеми командами. При этом участники дискуссии согласились с тем, что детали того, по каким правилам спорт будет жить в следующем сезоне, еще предстоит обсудить.

В частности, запланирован переход на стандартные корпуса коробки передач, колесные диски, детали подвески и, возможно, даже радиаторы.

Однако это – вопрос будущего, тогда как сейчас конструкторские штабы простаивают. Кто-то, как Ferrari, Alfa Romeo и Haas, уже ушел на обязательные каникулы, другие сделают это в ближайшее время. Но и после возобновления работы дел у команд сейчас немного.

Необходимый запас деталей нынешней спецификации уже создан. Они не расходуются, поэтому изготавливать новые не требуется. Готовить новинки сейчас нет возможности, так как машины в последний раз выезжали на трассу еще зимой в Барселоне, а с тех пор никаких новых данных инженеры не получили. И не получат до лета.

В такой ситуации вполне логично направить ресурсы на работу над новым регламентом. Однако, по информации Auto Motor und Sport, на недавнем совещании команд и боссов Ф1 и FIA, прошедшем в формате видеоконференции, было решено запретить продувки в аэродинамической трубе моделей в конфигурации с граунд-эффектом практически на год – до февраля 2021 года.

Издание пишет, что из трех топ-команд Mercedes и Ferrari первоначально были против этого подхода, тогда как в Red Bull поддержали такой способ экономии ресурсов.