СМИ: Хэмилтону грозит потеря 10 позиций в Бахрейне?

Согласно правилам FIA, каждый призер чемпионата мира и Формулы 1 в частности обязан явиться на церемонию награждения в конце года, которая в этот раз состоялась в минувший четверг в Париже. Льюис Хэмилтон, который официально стал вице-чемпионом Ф1, из-за несогласия с действиями дирекции гонки в Абу-Даби церемонию проигнорировал, а значит нарушил правила.

Мы предполагаем, что в такой ситуации Хэмилтон либо найдет уважительную причину для объяснения своего отсутствия, либо будет наказан: денежным штрафом или, вероятнее, обязательными работами. Под последним может пониматься, например, участие в лекции для детей по автомобильной безопасности или работа судьей на какой-либо гонке местного значения.

Так или иначе, большинство сходится во мнении, что даже в случае признания вины Хэмилтона ничего существенного ему не грозит. Однако у британской газеты Express иной взгляд на ситуацию.

Издание предполагает, что Хэмилтону могут «всего лишь» вынести предупреждение. Проблема в том, что это будет уже третье предупреждение в сезоне, а значит на старте следующего Гран При в Бахрейне он потеряет 10 позиций.

Для столь сурового наказания требуется стечение нескольких обстоятельств. Так, все три предупреждения должны быть вынесены по ходу одного сезона. И заместитель нового президента FIA уже обещал рассмотреть случай до Нового года, а значит это условие будет соблюдено.

Вторым условием для лишения позиций является то, что как минимум два из трех предупреждений должны быть вынесены за гоночные инциденты. И здесь это соблюдается: Первое предупреждение Хэмилтон получил за небезопасный выезд с пит-лейна в Мексике, а второе за то, что преградил путь Никите Мазепину на тренировке в Саудовской Аравии.

Впрочем, правила FIA можно истолковать и таким образом, что для лишения пилота позиций на старте ему мало собрать два предупреждения в гонках и одно за поведение вне трассы. Важно также, чтобы последнее, третье предупреждение тоже было вынесено за гоночный инцидент. И в этом случае Хэмилтон под наказание вроде бы не подпадает.