СМИ: Хэмилтону, Феттелю и Леклеру сократят зарплаты

После того, как команда McLaren первой объявила о сокращении зарплат своих пилотов, в британской прессе появились сообщения о том, что и другие участники чемпионата мира начали обсуждать с гонщиками такую меру.

В частности, по данным издания The Daily Mail, речь идет о пилоте Mercedes Льюисе Хэмилтоне, который на сегодняшний день является самым высокооплачиваемым участником Формулы 1, а также о гонщиках Ferrari Себатьяне Феттеле и Шарле Леклере. Зарплаты этих троих издание оценивает в 40 миллиона фунтов стерлингов, 35 и в 8 миллионов соответственно.

О том, насколько может быть снижена зарплата топ-пилотов не уточняется, однако даже сокращение выплат Хэмилтону на 7% позволит сохранить больше денег, чем вся годовая зарплата дуэта McLaren. Карлос Сайнс и Ландо Норрис должны были получить за 2020 год 2 миллиона и 600 тысяч фунтов соответственно.