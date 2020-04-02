СМИ: Хэмилтону, Феттелю и Леклеру сократят зарплаты
Эта мера позволит командам компенсировать финансовые потери из-за отмены и переноса гонок
После того, как команда McLaren первой объявила о сокращении зарплат своих пилотов, в британской прессе появились сообщения о том, что и другие участники чемпионата мира начали обсуждать с гонщиками такую меру.
В частности, по данным издания The Daily Mail, речь идет о пилоте Mercedes Льюисе Хэмилтоне, который на сегодняшний день является самым высокооплачиваемым участником Формулы 1, а также о гонщиках Ferrari Себатьяне Феттеле и Шарле Леклере. Зарплаты этих троих издание оценивает в 40 миллиона фунтов стерлингов, 35 и в 8 миллионов соответственно.
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О том, насколько может быть снижена зарплата топ-пилотов не уточняется, однако даже сокращение выплат Хэмилтону на 7% позволит сохранить больше денег, чем вся годовая зарплата дуэта McLaren. Карлос Сайнс и Ландо Норрис должны были получить за 2020 год 2 миллиона и 600 тысяч фунтов соответственно.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Автор
|Сергей Иванов
СМИ: Хэмилтону, Феттелю и Леклеру сократят зарплаты
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