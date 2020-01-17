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Формула 1 / Новость

СМИ: Хэмилтон ведет переговоры о двухлетнем контракте с Mercedes

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СМИ: Хэмилтон ведет переговоры о двухлетнем контракте с Mercedes
Автор:
17 янв. 2020 г., 09:35

По информации La Gazzetta dello Sport, британский гонщик планирует остаться в своей команде как минимум до конца 2022 года.

В 2019 году на фоне слухов и встреч с Джоном Элканном Льюиса Хэмилтона прочили в Ferrari. Однако, по свежим слухам из Италии, шестикратный чемпион решил остаться в Mercedes.

Льюис, похоже, последует примеру соперников из Ferrari и Red Bull и продлит контракт: Шарль Леклер продолжит выступать за Скудерию как минимум до 2024 года, а Макс Ферстаппен останется в команде до 2023-го.

Журналист Луиджи Перна из La Gazzetta dello Sport в эту пятницу написал: «Тем временем Хэмилтон ведет переговоры с Mercedes о возобновлении своего контракта. Переговоры, в результате которых Льюис собирается остаться в команде до конца 2022 года, находятся на продвинутой стадии. Контракт предусматривает выплаты в районе 45 миллионов евро в год с бонусами».

Помимо Хэмилтона в топ-командах контракта на следующий сезон нет у его напарника Валттери Боттаса, Себастьяна Феттеля и Алекса Элбона.

По слухам, команда Mercedes может потерять заводскую поддержку после 2021 года (либо размер этой поддержки станет значительно меньше).

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Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Денис Буденков

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