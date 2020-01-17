СМИ: Хэмилтон ведет переговоры о двухлетнем контракте с Mercedes
По информации La Gazzetta dello Sport, британский гонщик планирует остаться в своей команде как минимум до конца 2022 года.
В 2019 году на фоне слухов и встреч с Джоном Элканном Льюиса Хэмилтона прочили в Ferrari. Однако, по свежим слухам из Италии, шестикратный чемпион решил остаться в Mercedes.
Льюис, похоже, последует примеру соперников из Ferrari и Red Bull и продлит контракт: Шарль Леклер продолжит выступать за Скудерию как минимум до 2024 года, а Макс Ферстаппен останется в команде до 2023-го.
Журналист Луиджи Перна из La Gazzetta dello Sport в эту пятницу написал: «Тем временем Хэмилтон ведет переговоры с Mercedes о возобновлении своего контракта. Переговоры, в результате которых Льюис собирается остаться в команде до конца 2022 года, находятся на продвинутой стадии. Контракт предусматривает выплаты в районе 45 миллионов евро в год с бонусами».
Помимо Хэмилтона в топ-командах контракта на следующий сезон нет у его напарника Валттери Боттаса, Себастьяна Феттеля и Алекса Элбона.
По слухам, команда Mercedes может потерять заводскую поддержку после 2021 года (либо размер этой поддержки станет значительно меньше).
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|Автор
|Денис Буденков
СМИ: Хэмилтон ведет переговоры о двухлетнем контракте с Mercedes
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