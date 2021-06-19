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Формула 1 / Гран При Франции Новости

СМИ: Хэмилтон просил FIA наказать Red Bull. Ему отказали

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Действующий чемпион требовал ответа на вопрос, почему соперников не наказали за заниженное давление в шинах

СМИ: Хэмилтон просил FIA наказать Red Bull. Ему отказали

Разрыв резины на болиде Red Bull Макса Ферстаппена в Баку привел к тому, что Pirelli и FIA провели проверку и заподозрили, что причиной могло стать заниженное давление в шинах. В Итоге накануне Гран При Франции была выпущена техническая директива, уточняющая процедуру контроля за давлением в шинах.

В пятницу, на брифинге пилотов, который длился необычайно долго, Льюис Хэмилтон попросил у технического руководителя FIA по формульным гонкам Николаса Томбасиса объяснить, почему для Red Bull не было назначено никакого наказания за нарушение, утверждает Auto Motor und Sport.

Томбасис ответил Хэмилтону, что не может наказать Red Bull, так как команда прошла все существовавшие на тот момент технические проверки, так что никаких доказательств нарушения у него нет. Кроме того, по мнению Томбасиса, даже если нарушение было, то команда сама себя наказала, лишив Макса Ферстаппена возможности заработать нужные для борьбы за титул очки.

Сам Хэмилтон ранее заявил журналистам, что не видит вины Pirelli во взрыве шин, и что у его команды Mercedes, которая соблюдает правила, подобных проблем не возникает.

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