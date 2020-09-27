СМИ: Хэмилтон подпишет новый контракт с Mercedes на $ 150 млн

Действующий контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2020 года. Считается, что переговоры о новом соглашении были замедлены из-за отказа штаб-квартиры Daimler удовлетворить требования пилота по зарплате.

Однако Daily Mail сообщает, что выход из трудной ситуации был найден. Теперь стороны близки к подписанию нового соглашения сроком на три года. По данным источника, за это время Хэмилтон заработает 120 млн фунтов (примерно 150 млн долларов).

Таким образом, зарплата Хэмилтона останется примерно такой же, как и по нынешнему соглашению. К окончанию нового контракта шестикратному чемпиону мира будет 38 лет.