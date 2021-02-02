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СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся

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СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся
Автор:
, Главный редактор

Стороны объявят о продолжении сотрудничества, но подпишут при этом лишь некое базовое соглашение

Новый контракт между Льюисом Хэмилтоном и командой Mercedes будет подписан на этой неделе. Такую информацию озвучил японский сайт AutosportWeb со ссылкой на источники, близкие к чемпионскому коллективу Формулы 1.

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По словам журналистов, стороны в целом согласовали условия двухлетнего соглашения, которое Хэмилтон сможет продлить еще на год – если формально заявит о своем желании сделать это до конца августа 2020 года. Команда и пилот договорились о размерах бонусов за успешные выступления – а также сошлись на том, что у семикратного чемпиона мира будет право вето при выборе второго пилота.

А вот что касается зарплаты британца, то в базовом соглашении, которое будет подписано на неделе и позволит объявить о продолжении сотрудничества с Mercedes, будет указана отнюдь не окончательная сумма. По данным AutosportWeb, требования Хэмилтона по-прежнему ощутимо выше, чем сумма, которую готова предложить Mercedes – и переговоры по этому вопросу будут продолжены.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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