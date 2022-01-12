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Формула 1 Новости

СМИ: Хэмилтон по-прежнему не решил, вернется ли в Ф1

Сообщается, что решение Льюиса о выступлении в грядущем сезоне Ф1 будет зависеть от результатов расследования FIA по итогам гонки в Абу-Даби

СМИ: Хэмилтон по-прежнему не решил, вернется ли в Ф1

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон не выходил на связь с болельщиками и медиа с момента финала минувшего сезона Формулы 1 в Абу-Даби. Несмотря на отказ подавать апелляцию, Хэмилтон и команда считают, что дирекция гонки нарушила процедуру рестарта, дав разрешение только пяти круговым машинам обойти лидеров заезда. 

Еще 16 декабря, через четыре дня после Гран При, глава коллектива Тото Вольф заявлял, что Mercedes ожидает от FIA каких-либо действий относительно спорных последних кругов гонки на «Яс-Марине». Сейчас Международная автомобильная федерация проводит расследование, которое планирует закончить до третьего февраля.

Ряд источников, включая авторитетное СМИ BBC.com, сообщает, что будущее Хэмилтона в Ф1 зависит от решения, которое примет FIA по итогам разбирательства. По информации медиа, вследствие предпринятых стюардами действий Льюис потерял доверие к руководящему органу чемпионата. Mercedes отказалась комментировать информацию о будущем британского гонщика.

Ранее новый президент федерации Мохаммед Бин Сулайем рассказывал, что пытался сам связаться с британским пилотом, но потерпел неудачу.

Напомним, что в декабре Хэмилтон отписался ото всех в инстаграме. 

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