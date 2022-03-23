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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

СМИ: Катар – главный претендент на замену российского этапа Ф1

Страна может принять этап, запланированный на сентябрь 2022 года

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СМИ: Катар – главный претендент на замену российского этапа Ф1
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В начале марта Формулы 1 официально объявила о разрыве контракта с промоутерами Гран При России.

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На данный момент неизвестно, какой именно автодром примет отмененный сочинский этап, – однако некоторые источники, включая авторитетного журналиста Джо Саварда, считают, что Катар является главным претендентом на замену гонки в Сочи. Савард также отмечает, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что другими кандидатами на то, чтобы принять у себя этап Ф1 вместо России, считаются Португалия и Херес.

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