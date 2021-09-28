СМИ опубликовали календарь Формулы 1 на 2022 год

Немецкое издание Auto Motor und Sport неофициально опубликовало календарь чемпионата мира Формулы 1 на 2022 год. В нем фигурирует 23 этапа. Если их удастся провести, это станет новым рекордом. Напомним, в прошлом году вместо 22-х запланированных состоялось 17 гонок. На этот сезон было запланировано 23 уик-энда, но состоится не больше 22-х.

Единственной новой гонкой в следующем году станет Гран При на строящейся сейчас трассе в Майами. Он пройдет во второй майский уик-энд, а традиционно проходящая в эти сроки гонка в Барселоне сместится на вторую половину мая. Из гонок, которые не проходили с начала пандемии (то есть в течение двух лет), в календарь должны вернуться гонки в Австралии и Китае. Но последняя уже под вопросом и делит соответствующий слот с Имолой.

А вот многострадального, так ни разу и не состоявшегося вьетнамского этапа в календаре уже не найти. Также в расписании нет гонок в Португалии и Турции, но это было вполне ожидаемо: оба этапа представляют собой временное решение, замену отмененных из-за пандемии гонок на других континентах.

Гран При Саудовской Аравии, который в этом году должен состояться в декабре, в следующем сезоне переместится на весну (и напомним, переедет с городской трассы в Джидде на стационарную). Изменятся даты гонок во Франции и Великобритании, которые поменялись местами: теперь этап в Сильверстоуне пройдет до Гран При Австрии, а гонка в Ле-Кастелле – после.

Особо напряженными в следующем сезоне будут первая половина июля и конец-августа начало октября. В эти периоды пройдет по три этапа за три недели.

Дата Страна Трасса 1. 20 марта Бахрейн Сахир 2. 27 марта Саудовская Аравия Джидда (городская трасса) 3. 10 апреля Австралия Альберт-парк 4. 24 апреля Китай или Италия Шанхай или Имола 5. 8 мая США Майами 6. 22 мая Испания Барселона 7. 29 мая Монако Монте-Карло 8. 12 июня Азербайджан Баку 9. 19 июня Канада Монреаль 8. 3 июля Великобритания Сильверстоун 9. 10 июля Австрия Шпильберг 10. 17 июля Франция Ле-Кастелле (Поль Рикар) 11. 31 июля Венгрия Будапешт 12. 28 августа Бельгия Спа 13. 4 сентября Нидерланды Зандфорт 14. 11 сентября Италия Монца 15. 25 сентября Россия Сочи 16. 2 октября Сингапур Марина-Бэй 17. 9 октября Япония Сузука 18. 23 октября США Остин 19. 30 октября Мексика Мехико 20. 13 ноября Бразилия Сан-Паулу 23. 20 нобяря ОАЭ Абу-Даби