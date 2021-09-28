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Формула 1 Новости

СМИ опубликовали календарь Формулы 1 на 2022 год

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Сезон начнется с двух гонок на Ближнем Востоке и пополнится уик-эндом в Майами

СМИ опубликовали календарь Формулы 1 на 2022 год

Немецкое издание Auto Motor und Sport неофициально опубликовало календарь чемпионата мира Формулы 1 на 2022 год. В нем фигурирует 23 этапа. Если их удастся провести, это станет новым рекордом. Напомним, в прошлом году вместо 22-х запланированных состоялось 17 гонок. На этот сезон было запланировано 23 уик-энда, но состоится не больше 22-х.

Единственной новой гонкой в следующем году станет Гран При на строящейся сейчас трассе в Майами. Он пройдет во второй майский уик-энд, а традиционно проходящая в эти сроки гонка в Барселоне сместится на вторую половину мая. Из гонок, которые не проходили с начала пандемии (то есть в течение двух лет), в календарь должны вернуться гонки в Австралии и Китае. Но последняя уже под вопросом и делит соответствующий слот с Имолой.

А вот многострадального, так ни разу и не состоявшегося вьетнамского этапа в календаре уже не найти. Также в расписании нет гонок в Португалии и Турции, но это было вполне ожидаемо: оба этапа представляют собой временное решение, замену отмененных из-за пандемии гонок на других континентах.

Гран При Саудовской Аравии, который в этом году должен состояться в декабре, в следующем сезоне переместится на весну (и напомним, переедет с городской трассы в Джидде на стационарную). Изменятся даты гонок во Франции и Великобритании, которые поменялись местами: теперь этап в Сильверстоуне пройдет до Гран При Австрии, а гонка в Ле-Кастелле – после. 

Особо напряженными в следующем сезоне будут первая половина июля и конец-августа начало октября. В эти периоды пройдет по три этапа за три недели.

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  Дата Страна Трасса
1. 20 марта Bahrain Бахрейн Сахир
2. 27 марта Saudi Arabia Саудовская Аравия Джидда (городская трасса)
3. 10 апреля Australia Австралия Альберт-парк
4. 24 апреля China Китай или Italy Италия Шанхай или Имола
5. 8 мая United States США  Майами
6. 22 мая Spain Испания Барселона
7.  29 мая Monaco Монако Монте-Карло
8. 12 июня Azerbaijan Азербайджан Баку
9. 19 июня Canada Канада Монреаль
8. 3 июля United Kingdom Великобритания Сильверстоун
9. 10 июля Austria Австрия Шпильберг
10. 17 июля France Франция Ле-Кастелле (Поль Рикар)
11. 31 июля Hungary Венгрия Будапешт
12. 28 августа Belgium Бельгия Спа
13. 4 сентября Netherlands Нидерланды Зандфорт
14. 11 сентября Italy Италия Монца
15. 25 сентября Russian Federation Россия Сочи
16. 2 октября Singapore Сингапур Марина-Бэй
17. 9 октября Japan Япония Сузука
18. 23 октября United States США Остин
19. 30 октября  Mexico Мексика Мехико
20. 13 ноября Brazil Бразилия Сан-Паулу
23. 20 нобяря United Arab Emirates ОАЭ Абу-Даби

 

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