СМИ опубликовали календарь Формулы 1 на 2022 год
Сезон начнется с двух гонок на Ближнем Востоке и пополнится уик-эндом в Майами
Немецкое издание Auto Motor und Sport неофициально опубликовало календарь чемпионата мира Формулы 1 на 2022 год. В нем фигурирует 23 этапа. Если их удастся провести, это станет новым рекордом. Напомним, в прошлом году вместо 22-х запланированных состоялось 17 гонок. На этот сезон было запланировано 23 уик-энда, но состоится не больше 22-х.
Единственной новой гонкой в следующем году станет Гран При на строящейся сейчас трассе в Майами. Он пройдет во второй майский уик-энд, а традиционно проходящая в эти сроки гонка в Барселоне сместится на вторую половину мая. Из гонок, которые не проходили с начала пандемии (то есть в течение двух лет), в календарь должны вернуться гонки в Австралии и Китае. Но последняя уже под вопросом и делит соответствующий слот с Имолой.
А вот многострадального, так ни разу и не состоявшегося вьетнамского этапа в календаре уже не найти. Также в расписании нет гонок в Португалии и Турции, но это было вполне ожидаемо: оба этапа представляют собой временное решение, замену отмененных из-за пандемии гонок на других континентах.
Гран При Саудовской Аравии, который в этом году должен состояться в декабре, в следующем сезоне переместится на весну (и напомним, переедет с городской трассы в Джидде на стационарную). Изменятся даты гонок во Франции и Великобритании, которые поменялись местами: теперь этап в Сильверстоуне пройдет до Гран При Австрии, а гонка в Ле-Кастелле – после.
Особо напряженными в следующем сезоне будут первая половина июля и конец-августа начало октября. В эти периоды пройдет по три этапа за три недели.
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|Дата
|Страна
|Трасса
|1.
|20 марта
|Бахрейн
|Сахир
|2.
|27 марта
|Саудовская Аравия
|Джидда (городская трасса)
|3.
|10 апреля
|Австралия
|Альберт-парк
|4.
|24 апреля
|Китай или Италия
|Шанхай или Имола
|5.
|8 мая
|США
|Майами
|6.
|22 мая
|Испания
|Барселона
|7.
|29 мая
|Монако
|Монте-Карло
|8.
|12 июня
|Азербайджан
|Баку
|9.
|19 июня
|Канада
|Монреаль
|8.
|3 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|9.
|10 июля
|Австрия
|Шпильберг
|10.
|17 июля
|Франция
|Ле-Кастелле (Поль Рикар)
|11.
|31 июля
|Венгрия
|Будапешт
|12.
|28 августа
|Бельгия
|Спа
|13.
|4 сентября
|Нидерланды
|Зандфорт
|14.
|11 сентября
|Италия
|Монца
|15.
|25 сентября
|Россия
|Сочи
|16.
|2 октября
|Сингапур
|Марина-Бэй
|17.
|9 октября
|Япония
|Сузука
|18.
|23 октября
|США
|Остин
|19.
|30 октября
|Мексика
|Мехико
|20.
|13 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу
|23.
|20 нобяря
|ОАЭ
|Абу-Даби
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