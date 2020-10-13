СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams
Прогресс в переговорах российской стороны с Haas вынудил спонсоров Серхио Переса начать общение с Williams
Сезон переходов остается одним из главных источников слухов в Формуле 1 – не проходит и недели, чтобы журналисты и эксперты не рассказали об очередном почти подписанном контракте или без пяти минут состоявшемся переходе.
В последнее время сразу несколько источников сообщили о высокой вероятности выступлений россиянина Никиты Мазепина за Haas в 2021 году. На это указывают и переговоры его отца Дмитрия с представителями команды в Сочи, и фактический отказ американцев от продолжения сотрудничества с Кевином Магнуссеном и Роменом Грожаном.
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Между тем, еще относительно недавно главным кандидатом на место в Haas считался Серхио Перес. Потеряв место в Racing Point, тот якобы уже практически договорился с Джином Хаасом о совместных выступлениях.
Однако теперь ситуация изменилась: по информации газеты Ekstra Bladet, мексиканские спонсоры Переса отказались от идеи договориться с Haas и сконцентрировали все внимание на Williams.
Строго говоря, у обоих нынешних гонщиков коллектива долгосрочные контракты, однако в Ф1 хорошо известно, что многолетние соглашения никогда не дают полной гарантии.
Датское издание пишет, что в Гроу хотят оставить Николя Латифи, учитывая его серьезное финансирование, а вот позиции Джорджа Расселла после недавней смены собственников заметно ослабли.
Рассуждая о том, куда в случае увольнения направится Расселл, Ekstra Bladet даже выдвинула версию, что он может стать напарником Мазепина в Haas – якобы такой слух тоже имеет место. Однако эта история все же выглядит совсем маловероятной, учитывая тесные связи Джорджа с Mercedes и партнерство американской команды с Ferrari.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Серхио Перес , Никита Мазепин
|Команды
|Williams , Haas F1 Team
|Автор
|Александр Кабановский