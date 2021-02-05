СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi

Решение Honda свернуть программу в Ф1 стало сюрпризом для паддока – компания объявила об уходе как раз тогда, когда ее дела, казалось, только-только пошли на лад после начала сотрудничества с Red Bull.

Самое странное, что в Honda даже не стали дожидаться окончания действия нынешнего регламента, когда программа уже не требует серьезных инвестиций, поскольку можно опираться на существующие разработки и технологии.

Тем временем в Японии появились публикации, объясняющие логику поступков Honda. Их авторы говорят, что компания первоначально действительно не собиралась спешить и рассчитывала оставаться партнером Red Bull до смены регламента в 2025 или 2026 году – с датой Ф1 еще не определилась окончательно.

Однако после этого Honda и впрямь с высокой вероятностью оставила бы Ф1. В руководстве Red Bull знали об этих планах, потому заранее начали поиск нового партнера-моториста. И смогли в общих чертах договориться с Audi.

Когда, в свою очередь, эта информация дошла до Honda, там не захотели передавать немцам свои самые свежие наработки, которые вольно или невольно попали бы инженерам Audi через Red Bull. Именно поэтому в компании предпочли уйти из Больших Призов гораздо раньше, чем собирались первоначально.

Сложно утверждать, правдива ли эта история. До настоящего момента Audi остается единственным крупным автоконцерном, не имеющим истории в Формуле 1. Компания не раз выражала интерес к созданию моторов – и столь же часто заявляла о нежелании приходить в Ф1.