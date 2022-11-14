СМИ: Haas во вторник объявит о контракте с Хюлькенбергом
У немецкой прессы не осталось сомнений, кого команда выбрала своим пилотом – известна даже дата анонса
О том, что именно Нико Хюлькенберг является фаворитом на одну из последних вакансий в пелотоне, сомнений нет уже давно. Еще к началу ноября инсайдеры пришли к выводу, что у нынешнего гонщика Haas Мика Шумахера нет шансов продлить контракт.
Молодой гонщик имел возможность что-то изменить, только добившись хорошего результата на трассе. Но тут все складывалось против него: мало того, что у самого Мика не получалось выступить сильно, так еще его напарник Кевин Магнуссен очень невовремя выиграл квалификацию в Сан-Паулу, где Шумахер оказался самым медленным.
Так как глава Haas Гюнтер Штайнер уже давно объявил, что имя пилота на 2023 год команда назовет до финала в Абу-Даби, еще одного шанса проявить себя у Мика не будет.
Издания Blick и Bild уже сообщили, что официальное объявление о контракте американцев с Хюлькенбергом будет сделано во вторник.
Шумахера СМИ прочат в резервные гонщики Mercedes, однако здесь ему предстоит вновь столкнуться с серьезной конкуренцией, так как на это же место претендует Даниэль Риккардо.
Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль
«Макс видит во мне мишень». Хэмилтон объяснил аварию в Сан-Паулу
Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг
Самое важное:
Что мировые СМИ написали про Гран При Бразилии
В отличие от нескольких последних этапов, уик-энд в Сан-Паулу дал множество тем для обсуждения. Вот что показалось самым интересным ведущим медиа
Гран При Абу-Даби-2022: расписание, факты и статистика
Формула 1 завершил сезон на трассе, где чемпионат мира неизменно финишировал с 2014 года. Погода будет совсем не ноябрьской
Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом
Эпизод в «эске Сенны» получился неоднозначным, а решение судей вызвало много вопросов. Люк Смит попробовал найти в этой истории зерна истины
Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг
Гонщик рассказал о тех неприятностях, через которые ему пришлось пройти по ходу уик-энда в Сан-Паулу