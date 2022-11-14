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Формула 1 Новость

СМИ: Haas во вторник объявит о контракте с Хюлькенбергом

У немецкой прессы не осталось сомнений, кого команда выбрала своим пилотом – известна даже дата анонса

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
СМИ: Haas во вторник объявит о контракте с Хюлькенбергом
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О том, что именно Нико Хюлькенберг является фаворитом на одну из последних вакансий в пелотоне, сомнений нет уже давно. Еще к началу ноября инсайдеры пришли к выводу, что у нынешнего гонщика Haas Мика Шумахера нет шансов продлить контракт. 

Молодой гонщик имел возможность что-то изменить, только добившись хорошего результата на трассе. Но тут все складывалось против него: мало того, что у самого Мика не получалось выступить сильно, так еще его напарник Кевин Магнуссен очень невовремя выиграл квалификацию в Сан-Паулу, где Шумахер оказался самым медленным.

Так как глава Haas Гюнтер Штайнер уже давно объявил, что имя пилота на 2023 год команда назовет до финала в Абу-Даби, еще одного шанса проявить себя у Мика не будет.

Издания Blick и Bild уже сообщили, что официальное объявление о контракте американцев с Хюлькенбергом будет сделано во вторник. 

Шумахера СМИ прочат в резервные гонщики Mercedes, однако здесь ему предстоит вновь столкнуться с серьезной конкуренцией, так как на это же место претендует Даниэль Риккардо. 

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Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль

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