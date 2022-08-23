СМИ: Haas начала переговоры с Риккардо

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Американское агентство ESPN сообщило, что телефонный разговор руководителя Haas с Даниэлем Риккардо состоялся еще накануне Гран При Венгрии. Никаких деталей в публикации нет, но несложно предположить, что главной темой обсуждения стала возможность сотрудничества в 2023 году.

У Риккардо есть действующий контракт на следующий сезон с McLaren, но стороны уже приступили к переговорам об условиях его расторжения: команде нужно освободить место для молодого Оскара Пиастри на фоне очень низких результатов Даниэля после смены технического регламента Ф1.

Что до Haas, то в команде есть одна вакансия на сезон-23 – контракт Мика Шумахера заканчивается, и продлить его будет непросто, так как гонщик потерял поддержку Ferrari.

Потенциальный переход Риккардо в Haas укладывается в новую философию команды: после возвращения Кевина Магнуссена американцы признали, что работать с опытными пилотами им удобнее, чем с новичками.

Недавно стало известно, что еще одним кандидатом в напарники Магнуссена на новый чемпионат стал Антонио Джовинацци, который проведет с Haas две пятничные тренировки в ближайших Гран При.

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