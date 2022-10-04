СМИ: Haas и Шумахер начали переговоры о продлении контракта
Пройдя через период охлаждения отношений, пилот и команда, похоже, вновь нашли взаимные интересы
В пелотоне Формулы 1 на будущий год формально еще сохраняются несколько вакансий, но единственной командой, относительно состава которой по-прежнему сохраняется интрига, остается американская Haas.
Кевин Магнуссен очень удачно подписал с ней двухлетний контракт перед стартом нынешнего сезона, а вот с его напарником пока ничего не ясно.
Немецкий канал Sky сообщил, что по ходу уик-энда в Сингапуре глава Haas Гюнтер Штайнер начал предметные переговоры с менеджментом Мика Шумахера. Еще недавно в паддоке царило мнение, что гонщик, потерявший поддержку Ferrari, больше не представляет для коллектива никакого интереса.
Главным кандидатом в Haas называли Нико Хюлькенберга, также упоминали Антонио Джовинацци, который договорился о паре пятничных тренировок в этом году.
Между тем, в конце сентября глава Haas Гюнтер Штайнер вдруг вспомнил о Шумахере, заявив, что его шансы остаться составляют 50%.
Теперь, похоже, можно говорить, что пилот и команда отыскали новые точки соприкосновения. Если в квалификациях нынешнего сезона Мик заметно проигрывает Магнуссену, то в гонках они с напарником выступают примерно вровень.
Кроме того, в последнее время немец совсем перестал бить машины. Это могло изменить мнение Штайнера и владельца коллектива Джина Хааса о потенциале гонщика.
Что до других вакансий, то объявления о переходе Пьера Гасли в Alpine, как пишут французские СМИ, можно ждать уже в ближайшее время. Это значит, что за AlphaTauri вместо француза в 2023 году поедет Ник де Врис, а Williams посадит за руль своего протеже Логана Сарджента, если тот получит Суперлицензию.
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