СМИ: Haas и Шумахер начали переговоры о продлении контракта

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В пелотоне Формулы 1 на будущий год формально еще сохраняются несколько вакансий, но единственной командой, относительно состава которой по-прежнему сохраняется интрига, остается американская Haas.

Кевин Магнуссен очень удачно подписал с ней двухлетний контракт перед стартом нынешнего сезона, а вот с его напарником пока ничего не ясно.

Немецкий канал Sky сообщил, что по ходу уик-энда в Сингапуре глава Haas Гюнтер Штайнер начал предметные переговоры с менеджментом Мика Шумахера. Еще недавно в паддоке царило мнение, что гонщик, потерявший поддержку Ferrari, больше не представляет для коллектива никакого интереса.

Главным кандидатом в Haas называли Нико Хюлькенберга, также упоминали Антонио Джовинацци, который договорился о паре пятничных тренировок в этом году.

Между тем, в конце сентября глава Haas Гюнтер Штайнер вдруг вспомнил о Шумахере, заявив, что его шансы остаться составляют 50%.

Теперь, похоже, можно говорить, что пилот и команда отыскали новые точки соприкосновения. Если в квалификациях нынешнего сезона Мик заметно проигрывает Магнуссену, то в гонках они с напарником выступают примерно вровень.

Кроме того, в последнее время немец совсем перестал бить машины. Это могло изменить мнение Штайнера и владельца коллектива Джина Хааса о потенциале гонщика.

Что до других вакансий, то объявления о переходе Пьера Гасли в Alpine, как пишут французские СМИ, можно ждать уже в ближайшее время. Это значит, что за AlphaTauri вместо француза в 2023 году поедет Ник де Врис, а Williams посадит за руль своего протеже Логана Сарджента, если тот получит Суперлицензию.

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