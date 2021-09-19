СМИ: Гран При Монако потеряет тренировки в четверг

К середине сентября организаторы Формулы 1 не представили даже приблизительного календаря на следующий сезон – известно лишь, что в нем появится новый этап в Майами.

При этом есть индикатор, позволяющий понять, какие гонки скорее всего состоятся в новом сезоне – это контракты Liberty Mediа с организаторами конкретных Гран При. Сетевое издание RaceFans проанализировало ситуацию и пришло к интересному заключению.

Одним из этапов, чем контракт истекает в этом году, является знаменитый Гран При Монако. Источники сообщили, что представители княжества уже договорились с Ф1 о продолжении сотрудничества – однако переговоры вышли сложными, так как новые боссы спорта решили лишить Монако многолетних привилегий.

Прежде всего, как сообщается, останется в прошлом уникальный формат с тренировками в четверг и днем отдыха в пятницу. На заре времен его использовали вынужденно, так как по пятницам в Монако работал фермерский рынок. После этого заезды в четверг стали уникальной особенностью. Но с 2022 года этой традиции придет конец, и сессии будут начинаться в пятницу, как и на прочих этапах.

Кроме того, теперь Автоклубу Монако придется платить за право принимать у себя Ф1 – раньше, еще со времен Берни Экклстоуна, эта гонка была единственной, не имевшей промоутерского взноса. Сумму нового контракта оценивают в 15 млн евро за год.

При этом представители Монако оставили за собой право самостоятельно размещать камеры на трассе и вести трансляции. На всех остальных Гран При этим занимается сама Ф1, но в княжестве камеры часто располагают на частной территории, и с этой деликатной темой местные власти справляются лучше.

Правда, к качеству эфиров есть определенные вопросы. Достаточно вспомнить недавний Гран При, когда режиссер упустил из вида едва ли не единственный яркий момент – борьбу Сеьастьяна Феттеля в Пьером Гасли на подъеме к отелу Де Пари.

Также RaceFans пишет, что в руководстве Ф1 очень недовольны проведением Гран При Франции из-за постоянных пробок на дорогах у автодрома «Поль Рикар». Несмотря на то, что контракт действует еще два года, этап может вылететь из календаря и уступить место гонке в Имоле.

Гран При России в 2022 году пройдет на «Сочи Автодроме» – практически точно гонка состоится в последние выходные сентября, как и в этом сезоне. После этого этап переедет на трассу «Игора» в Ленинградской области.