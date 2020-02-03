СМИ: Гран При Китая и России хотят поменять местами из-за вируса
Формула 1 рассматривает варианты изменения календаря из-за тяжелой ситуации в Китае.
Организаторы Гран При Китая хотят спасти этап за счет изменения календаря. Проведение гонки в Шанхае в запланированные даты со 2 по 5 апреля находится под угрозой из-за эпидемии коронавируса, которая уже унесла жизни более, чем трехсот человек.
По данным Speed Week, организаторы шанхайского этапа хотят поменяться местами в календаре с Гран При России, который запланирован на 24-27 сентября. Источник уточняет, что в Российской федерации автоспорта пока не получали официального запроса от китайской стороны.
«Дата ГП России 2020 утверждена FIA в октябре прошлого года и не меняется», – ответил на запрос Motorsport.com представитель организаторов гонки в Сочи
Ранее FIA сообщила, что будет внимательно следить за ситуацией с эпидемией, и позднее примет решение касательно проведения Гран При. Ранее Формула E решила перенести этап, который должен был пройти в Китае 21 марта.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
СМИ: Гран При Китая и России хотят поменять местами из-за вируса
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