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СМИ: гонка Ф1 в Муджелло утверждена, Сочи поборется с Хоккенхаймом

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СМИ: гонка Ф1 в Муджелло утверждена, Сочи поборется с Хоккенхаймом
Автор:
, редактор
24 июн. 2020 г., 15:49

Немецкие журналисты рассказали о календаре Формулы 1 на осеннюю часть сезона

Формула 1 намерена опубликовать свой календарь на осень до начала первого этапа сезона-2020 в Шпильберге. А значит, у руководства осталось менее двух недель, чтобы утвердить расписание, так как Гран При Австрии начнется уже 3 июля.

Как утверждает Auto Motor und Sport, в связи с отменой сентябрьских азиатских гонок, Ф1 твердо решила расширить европейскую часть сезона. Гарантированное место в календаре получила итальянская трасса в Муджелло, которая примет этап 13 сентября – через неделю после Гран При Италии в Монце. 

Такое решение позволит Ferrari отметить свой 1000-й Гран При Формулы 1 на собственной трассе. Накануне, пилоты Скудерии уже провели в Муджелло тесты на болидах 2018 года.

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H

Фото: Ferrari

 

Сочи под вопросом

После гонки в Муджелло Ф1 на неделю возьмет паузу, а вот дальнейшие планы пока не утверждены. Из-за эпидемической ситуации в России, боссы Ф1 уже отказались от планов провести две гонке в Сочи. Под сомнение попало и проведение одного единственного Гран При, который должен пройти 27 сентября.

Ранее сообщалось, что место Сочи в календаре может занять португальская трасса в Альгарве. Однако теперь этап в Португалии думают провести в начале октября, а кандидатом на замену Сочи стала немецкая гонка в Хоккенхайме.

Также Ф1 подыскивает место для Гран При Канады, который из-за коронавируса не смог пройти в июне. Его хотят провести в октябре, совместив с Гран При США в Остине. А вот организация Гран При Мексики, скорее всего, будет невозможна из-за коронавируса.

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Фото: Motorsport Images

Азиатский тройник

В дальнейших планах Ф1 проведение перенесенной с весны гонки в Китае. Однако, чтобы не тратить время впустую, серия хочет организовать сдвоенный этап, но у боссов остаются сомнения даже по поводу проведения единственной гонки. 

Зато в Ф1 точно определились с завершением сезона. Оно должно состоять из трех этапов, два из которых примет Бахрейн, а заключительная гонка пройдет в Абу-Даби.

Таким образом, по текущим планам чемпионат должен вместить от 16 до 18 Гран При. Это восемь уже запланированных гонок (две в Австрии, две в Англии, по одной в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии), плюс Муджелло, Сочи либо Хоккенхайм, Альгарве, Остин, Монреаль, Абу-Даби и две гонки в Бахрейне, плюс потенциально две гонки в Шанхае. 

Под вопросом остается проведение Гран При Бразилии. Несмотря на заверения президента страны Жаира Болсонару, руководство Ф1 не уверено, что сможет провести гонку в стране, занимающей второе место в мире по распространению коронавируса.

Также текущие обсуждения не затрагивают проведения Гран При Вьетнама. Соответственно, дебютный Гран При в этой стране будет перенесен на 2021 год. Это не помешает Ф1 провести полноценный чемпионат мира и выполнить обязательства перед телевизионными компаниями – по контракту сезон должен состоять хотя бы из 15 гонок.

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Автор Иван Матушкин

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