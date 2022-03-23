СМИ: Гонка Ф1 в Лас-Вегасе состоится в ноябре 2023 года

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В начале нынешнего годы в СМИ поднялась новая волна слухов о возможном проведении Гран При Лас-Вегаса в 2023 году – отмечалось, что Формула 1 и представители города уже близки к заключению соглашения.

По всей видимости, у данной информации есть серьезные основания, поскольку сейчас несколько источников, включая авторитетного журналиста Адама Стерна, сообщили предполагаемое время этапа. Отмечается, что Гран При Лас-Вегаса состоится в ноябре 2023 года, причем сама гонка будет ночной. Также Стерн в одной из соцсетей написал, что анонс стоит ожидать в ближайшее время (одно из СМИ даже назвало точную дату объявления – 30 марта).

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата запланировано два этапа на территории США: первый из них пройдет на новой городской трассе в Майами в начале мая, а второй состоится в конце октября на автодроме в Остине.

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