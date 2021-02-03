СМИ: голосование по моторам для Red Bull пройдет 21 февраля
Уже через три недели станет окончательно известно, получится ли у команды из Милтон-Кинса реализовать амбициозный план собственного производства моторов
После решения Honda покинуть Формулу 1 в команде Red Bull Racing вынуждены были решать вопрос с моторами – в итоге «Быки» озвучили идею самостоятельного производства силовых агрегатов на мощностях японцев. У этого плана было одно слабое место: Red Bull не имела возможности дорабатывать двигатели, а потому попросила соперников одобрить полный запрет на их изменения с 2022 года.
Этот вопрос вызвал острую дискуссию – поначалу Mercedes, Ferrari и Renault отказались идти навстречу. Однако с течением времени ситуация стала меняться, и сейчас вероятность позитивного для Red Bull исхода уже куда выше.
Сетевое издание F1-Insider, ссылаясь на собственную информацию, сообщило, что голосование по поводу заморозки пройдет в воскресенье 21 февраля.
«Нам нужно шесть голосов команд из десяти, простое большинство, – приводят журналисты слова гоночного консультанта Хельмута Марко. – Я полагаю, что кроме голосов Red Bull и Toro Rosso (так в публикации – прим.ред.) мы можем рассчитывать на поддержку трех команд Ferrari – ее самой, Alfa Romeo и Haas, – а также Renault».
Марко объяснил, что на недавнем совещании по этому вопросу аргументы Red Bull были приняты соперниками, а технические параметры самой заморозки получили предварительное одобрение после внесения определенных изменений.
Примечательно, что в команде Mercedes на этой неделе заявили, что также не станут препятствовать принятию плана, так как это отвечает интересам Формулы 1.
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Для одобрения по новой процедуре принятия также потребуются голоса FIA, Liberty и промоутеров гонок, но по имеющимся сигналам те не станут мешать заморозке.
Если в итоге решение будет одобрено, Red Bull сможет использовать моторы Honda до перехода Формулы 1 на новый регламент, который намечен на 2025 год, но может быть отложен на более поздний срок.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Александр Кабановский