СМИ: Гасли начал переговоры с Renault

После победы в Монце Пьер Гасли фактически гарантировал себе продление контракта с нынешней командой, однако о его возвращении в Red Bull речи не идет – как поговаривают, в первой половине прошлого чемпионата Гасли настроил против себя часть сотрудников, потому дорога в Милтон-Кинс для него закрыта.

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По этой причине, как пишет Blick, француз в последние недели ищет контактов с другими командами. Прежде всего его привлекает Renault, где национальность гонщика может стать серьезным аргументом в сравнении с другими кандидатами.

На сезон-2021 состав коллектива, который получит имя Alpine, уже сформирован: Эстебан Окон продолжит выступления, а место перешедшего в McLaren Даниэля Риккардо займет Фернандо Алонсо.

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Однако деликатность ситуации в том, что многолетний контракт в современной Формуле 1 не дает пилоту никакой гарантии – недавняя история с увольнением Серхио Переса из Racing Point стала еще одним тому подтверждением.

Окон в прошедших гонках не смог всерьез проявить себя. Он почти всегда проигрывает напарнику в квалификациях, а в таблице занимает 12-е место с 36 очками, тогда как Риккардо идет четвертым с 78 баллами.

Все это может стать для менеджмента Гасли хорошей возможностью добиться своих целей уже к следующему сезону. В конце концов, Renault получит победителя Гран При, который стал бы в команде хорошим дополнением к двукратному чемпиону мира.