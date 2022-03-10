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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

СМИ: Формула 1 приступила к отключению России от просмотра гонок

Как утверждает одно из европейских изданий, чемпионат настроен полностью перекрыть россиянам легальный доступ к своему видеоконтенту

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
СМИ: Формула 1 приступила к отключению России от просмотра гонок
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Формула 1 в настоящее время находится в процессе расторжения контракта с холдингом «Матч ТВ» на показ гонок чемпионата в России. Об этом сообщил авторитетный обозреватель Дитер Ренкен на сайте Racing News 365.

При этом, по словам журналиста, досрочное прекращение сотрудничества с российским вещателем – не единственная составляющая процесса, в рамках которого организаторы чемпионата планируют почти полностью лишить российских зрителей доступа к своему видеоконтенту. В частности, Ренкен утверждает, что официальный сервис F1 TV уже начал процесс закрытия доступа для российских пользователей.

Напомним, что ранее Формула 1 разорвала контракт с промоутером Гран При России, отказавшись таким образом от проведения российского этапа в целом (а не только в нынешнем сезоне). А команда Haas прекратила сотрудничество с компанией «Уралкалий», являвшейся титульным спонсором коллектива, и отказалась от услуг Никиты Мазепина.

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Обновление: через несколько часов после публикации материала о досрочном расторжении контракта Ф1 с «Матч ТВ» объявили представители канала.

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