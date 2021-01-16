СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
137 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
165 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
179 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
193 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
221 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
228 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
235 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
249 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
256 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
263 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
277 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
284 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
292 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
305 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
320 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
329 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки

Поделились
Комментарии
СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки
Автор:
, Ответственный редактор

По информации голландских журналистов, уже в феврале объявят об отмене Гран При Монако, Азербайджана и Канады

Развитие вирусной пандемии в первой половине 2021 года не позволит Ф1 проводить этапы на городских трассах. Из-за сложностей с изоляцией участников от таких гонок решено отказаться как минимум до осени. Об этом пишет сетевое издание Formula1.nl, ссылаясь на собственные источники.

Недавно организаторы чемпионата уже анонсировали перенос на осень австралийского этапа и фактическую отмену Гран При Китая. Уже в феврале можно ожидать новых изменений в календаре. 

В Монако и Баку гонки Ф1 проходят непосредственно по городским улицам, в Монреале автодром расположен на острове в центре мегаполиса. Однако в настоящий момент Канада по сути закрыла свои границы, что накладывает дополнительные сложности и делает организацию гонки почти невозможной. 

Автоклуб Монако на этой неделе объявил об отмене исторического Ралли Монте-Карло, а одноименный этап WRC пройдет 21-24 января в условиях значительных ограничений. 

При этом освободившиеся места в календаре Ф1 скорее всего отдадут другим трассам из числа тех, что уже принимали этапы в аналогичной ситуации год назад. Принять их могут Муджелло, Стамбул и «Нюрбугринг».

На 1-3 октября в календаре Ф1 запланирован городской Гран При Сингапура.

Читайте также:

 

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari

Предыдущая новость

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели
Формула 1 Формула 1 / Новость

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели

Боттас побоялся взбесить Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттас побоялся взбесить Хэмилтона

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari

В DTM не захотели объяснять причину отказа от российского этапа
DTM DTM / Новость

В DTM не захотели объяснять причину отказа от российского этапа

Стролл-старший поставил Aston Martin задачу на два ближайших года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Стролл-старший поставил Aston Martin задачу на два ближайших года

Мотогонщик умер после аварии на «Дакаре»
Дакар Дакар / Некролог

Мотогонщик умер после аварии на «Дакаре»

Самое важное:

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели
Формула 1 Формула 1 / Новость

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели

Боттас побоялся взбесить Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттас побоялся взбесить Хэмилтона

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки

33мин
2
Формула 1

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели

17ч
3
Формула 1

Боттас побоялся взбесить Хэмилтона

19ч
4
Формула 1

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

1дн
5
Формула 1

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari

Самое важное:

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки
Формула 1

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari
Формула 1

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели
Формула 1

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели

Боттас побоялся взбесить Хэмилтона
Формула 1

Боттас побоялся взбесить Хэмилтона

Нельсон Пике попал в больницу с ковидом
Формула 1

Нельсон Пике попал в больницу с ковидом

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.