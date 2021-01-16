СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки

Развитие вирусной пандемии в первой половине 2021 года не позволит Ф1 проводить этапы на городских трассах. Из-за сложностей с изоляцией участников от таких гонок решено отказаться как минимум до осени. Об этом пишет сетевое издание Formula1.nl, ссылаясь на собственные источники.

Недавно организаторы чемпионата уже анонсировали перенос на осень австралийского этапа и фактическую отмену Гран При Китая. Уже в феврале можно ожидать новых изменений в календаре.

В Монако и Баку гонки Ф1 проходят непосредственно по городским улицам, в Монреале автодром расположен на острове в центре мегаполиса. Однако в настоящий момент Канада по сути закрыла свои границы, что накладывает дополнительные сложности и делает организацию гонки почти невозможной.

Автоклуб Монако на этой неделе объявил об отмене исторического Ралли Монте-Карло, а одноименный этап WRC пройдет 21-24 января в условиях значительных ограничений.

При этом освободившиеся места в календаре Ф1 скорее всего отдадут другим трассам из числа тех, что уже принимали этапы в аналогичной ситуации год назад. Принять их могут Муджелло, Стамбул и «Нюрбугринг».

На 1-3 октября в календаре Ф1 запланирован городской Гран При Сингапура.