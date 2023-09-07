СМИ: Формула 1 не сможет отказать Andretti после одобрения заявки в FIA

Мы уже писали, что отбор новых команд для Формулы 1 внезапно превратился из технического процесса в жесткую схватку за власть над спортом. Президент FIA Мохаммед Бин Сулайем, который минувшей зимой вынужден был де-факто признать поражение в противостоянии с промоутерами Ф1 из Liberty Media, решил вернуть влияние за счет расширения пелотона.

Сейчас главным кандидатами на получение пропуска в паддок считаются американцы из Andretti-Cadillac и британская команда Hitech, которую поддерживает бизнесмен из Казахстана Владимир Ким. Однако особенность ситуации в том, что в самой Формуле 1 устроенный FIA тендер не вызывает восторга, тогда как обязательным условием дебюта новичков является согласие как федерации, так и чемпионата.

Между тем, в этой истории наметился новый поворот. Издание Auto Motor und Sport на этой неделе сообщило, что те команды, которые получат одобрение от FIA, смогут сослаться на антимонопольное законодательство Евросоюза.

Формула 1 тоже подчиняется этим правилам – где, среди прочего, есть норма о том, что никакой команде, допущенной к соревнованиям, не может быть отказано в этом праве – если только нет оснований опасаться за безопасность или законность ее выступлений.

Это значит, что после одобрения FIA новичкам будет практически невозможно дать отказ. Так как партнером Andretti выступает концерн GM, его юристы явно не упустят возможность устроить тяжбу и отсудить у Ф1 немалые деньги. Вдобавок, такой скандал однозначно ударит по имиджу спорта.

Похоже, пока федерации удалось завладеть инициативой.

Между тем, сама команда Майкла Андретти недавно объявила о смене своего имени с Andretti Autosport на Andretti Global, явно намекая на стремление как можно скорее дебютировать в Ф1.

Сейчас уже мало кто вспоминает, что публикация окончательного решения по тендеру для команд должна была состояться еще в августе…