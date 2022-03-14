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Формула 1 Новость

СМИ: Формула 1 нашла американского спонсора на $100 млн

Британский телеканал Sky сообщил о скором подписании контракта с разработчиком корпоративного ПО, компанией Salesforce

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
СМИ: Формула 1 нашла американского спонсора на $100 млн
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По информации журналистов Sky, о контракте должны официально объявить еще до старта Гран При Бахрейна в эту пятницу. Сейчас Salesforce, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, уже согласовала все принципиальные условия спонсорства на 100 миллионов долларов с промоутерами Ф1 из Liberty Media.

Интерес к Ф1 в США значительно вырос в последнее время благодаря появлению новой гонки в Майами, выступлениям команды Haas, планам Майкла Андретти выступать с 2024 года – но прежде всего благодаря документальной ленте Drive to Survive от Netflix.

Ожидается, что скоро будет подтвержден третий американский Гран При в Лас-Вегасе – возможно, он пройдет уже этой осенью вместо сочинской гонки.

Ранее Формула 1 уже заключила крупный спонсорский контракт с брендом Lenovo. По итогам четвертого квартала прошлого года доходы спорта составили $787 млн – это на 62% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Представители Salesforce и Ф1 отказались предоставить какие-то комментарии о потенциальном сотрудничестве.

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