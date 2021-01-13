СМИ: Формула 1 может опять отложить введение нового техрегламента

Формула 1 снова рассматривает вопрос переноса введения нового технического регламента. По данным La Gazzetta dello Sport, руководство чемпионата подумывает сместить его на 2023 год.

Новый техрегламент, который в корне изменит болиды в Ф1, должен был быть введен в 2021 году, однако пандемия коронавируса и сопутствующие ей финансовые проблемы вынудили чемпионат отложить изменение правил на год. Однако, так как пандемия и кризис не закончились, перенос может потребоваться вновь.

В связи с переносом нового регламента и кризисом, в 2021-м команды Формулы 1 будут использовать те же шасси, что и в 2020 году. Пока непонятно, продлится ли заморозка болидов на 2022 год, если новый регламент вновь будет отложен.