СМИ: Формула 1 может опять отложить введение нового техрегламента
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Ф1 оставит прошлогодние болиды и на сезон-2022?
Формула 1 снова рассматривает вопрос переноса введения нового технического регламента. По данным La Gazzetta dello Sport, руководство чемпионата подумывает сместить его на 2023 год.
Новый техрегламент, который в корне изменит болиды в Ф1, должен был быть введен в 2021 году, однако пандемия коронавируса и сопутствующие ей финансовые проблемы вынудили чемпионат отложить изменение правил на год. Однако, так как пандемия и кризис не закончились, перенос может потребоваться вновь.
В связи с переносом нового регламента и кризисом, в 2021-м команды Формулы 1 будут использовать те же шасси, что и в 2020 году. Пока непонятно, продлится ли заморозка болидов на 2022 год, если новый регламент вновь будет отложен.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
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СМИ: Формула 1 может опять отложить введение нового техрегламента
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