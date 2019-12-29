СМИ: Формула 1 готовится провести этап в Панаме
Первый в истории Гран При Панамы может пройти уже через два с небольшим года.
Формула 1 подготовила проект проведения Гран При Панамы. Как утверждает панамское издание Mi Diario, проект был подготовлен в октябре этого года. Согласно нему, этап пройдет на городской трассе в столице Панамы – Панама-сити.
Предполагается, что трасса длиной в 5 км расположится вблизи от основных достопримечательностей города, а паддок и финишная прямая будут расположены в непосредственной близости от береговой линии Тихого океана.
Проведение первого в истории Гран При Панамы, согласно источнику, намечено на март 2022 года.
С момента прихода компании Liberty Media в руководство Формулой 1, в календаре чемпионата появился этап во Вьетнаме и вернулся Гран При Нидерландов. На 2021 год намечено проведение первой гонки в Майами.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
СМИ: Формула 1 готовится провести этап в Панаме
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