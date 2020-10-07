СМИ: Формула 1 договорилась о гонке в Рио-де-Жанейро

Президент Бразилии Жаир Болсонару не первый год пытается перенести этап Формулы 1 из Сан-Паулу в Рио-де-Жанейро. Ранее ему помешал действующий контракт трассы «Интерлагос» на проведение Гран При. Однако вскоре он добьется своего.

Бразильское издание O Diario сообщило, что Ф1 и организаторы гонки в Рио достигли договоренности. Глава чемпионата Чейз Кэри отправил губернатору штата Рио-де-Жанейро письмо с подтверждением. В нем говорится, что Ф1 готова объявить о проведении Гран При на новой трассе, как только получит одобрение от властей.

Для того, чтобы перенос этапа был подтвержден, требуется разрешение комиссий, которые отвечают за экологию. С какого года Гран При покинет Сан-Паулу пока не сообщается.