СМИ: FIA конфисковала части топливной системы Ferrari

Последний месяц в паддоке активно ходят слухи о том, что скорость Ferrari на прямых является следствием нарушения регламента.

Обращения соперников из Red Bull привели к появлению двух технических директив, которые уточнили правила о допустимом расходе топлива и разъяснили вопрос попадания эксплуатационных жидкостей в цилиндры двигателя для увеличения мощности.

AMuS стало известно, что после Гран При в Бразилии FIA конфисковала части топливной системы с трех автомобилей – у Ferrari, одной из ее клиентских команд и машины другого коллектива, который не называется. Таким образом, специалисты федерации смогут сравнить их работу.

Снятые детали включают в себя топливопроводы на участке от датчика измерения расхода и до мотора – именно он вызывает больше всего вопросов у соперников.