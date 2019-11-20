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Формула 1 / Новость

СМИ: FIA конфисковала части топливной системы Ferrari

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СМИ: FIA конфисковала части топливной системы Ferrari
Автор:
20 нояб. 2019 г., 08:38

Как сообщает Auto Motor und Sport, FIA изъяла компоненты топливной системы у самой Скудерии, одной ее клиентской команды и еще одного коллектива.

Последний месяц в паддоке активно ходят слухи о том, что скорость Ferrari на прямых является следствием нарушения регламента.

Обращения соперников из Red Bull привели к появлению двух технических директив, которые уточнили правила о допустимом расходе топлива и разъяснили вопрос попадания эксплуатационных жидкостей в цилиндры двигателя для увеличения мощности. 

AMuS стало известно, что после Гран При в Бразилии FIA конфисковала части топливной системы с трех автомобилей – у Ferrari, одной из ее клиентских команд и машины другого коллектива, который не называется. Таким образом, специалисты федерации смогут сравнить их работу.

Снятые детали включают в себя топливопроводы на участке от датчика измерения расхода и до мотора – именно он вызывает больше всего вопросов у соперников. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Денис Буденков

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