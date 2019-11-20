СМИ: FIA конфисковала части топливной системы Ferrari
Как сообщает Auto Motor und Sport, FIA изъяла компоненты топливной системы у самой Скудерии, одной ее клиентской команды и еще одного коллектива.
Последний месяц в паддоке активно ходят слухи о том, что скорость Ferrari на прямых является следствием нарушения регламента.
Обращения соперников из Red Bull привели к появлению двух технических директив, которые уточнили правила о допустимом расходе топлива и разъяснили вопрос попадания эксплуатационных жидкостей в цилиндры двигателя для увеличения мощности.
AMuS стало известно, что после Гран При в Бразилии FIA конфисковала части топливной системы с трех автомобилей – у Ferrari, одной из ее клиентских команд и машины другого коллектива, который не называется. Таким образом, специалисты федерации смогут сравнить их работу.
Снятые детали включают в себя топливопроводы на участке от датчика измерения расхода и до мотора – именно он вызывает больше всего вопросов у соперников.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
СМИ: FIA конфисковала части топливной системы Ferrari
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