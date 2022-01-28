СМИ: FIA изменит структуру дирекции гонки

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Прошло уже больше месяца с момента финала сезона Формулы 1 в Абу-Даби. Однако споры о том, правильно ли повела себя дирекция гонки, разрешив обойти лидеров заезда только пяти круговым машинам, не утихают до сих пор.

К тому же, cейчас по итогам событий на «Яс-Марине» FIA проводит расследование, результаты которого Международная автомобильная федерация обещала опубликовать 18 марта.

По информации авторитетного издания BBC, FIA собирается изменить структуру управления гонками, чтобы избежать повтора уже упомянутых событий. Сообщается, что планируется ввести ряд мер безопасности, которые предоставят директору гонки больше свободы для принятия решений в более спокойной обстановке.

Вероятно, эта новая вспомогательная структура будет как бы «включать» барьер между дирекцией и командами, чтобы избежать прямого лоббирования, которому Майкл Маси подвергся в Абу-Даби. То есть, скорее всего найдется человек, который будет фильтровать сообщения между двумя сторонами, таким образом оберегая директора гонки от излишнего давления со стороны коллективов.

Также BBC отмечает, что некоторые команды обратились к новому президенту FIA Мохаммеду Бин Сулайему с рекомендацией отстранить Маси от должности гоночного директора.

Напомним, что, по слухам, от итогов разбирательства FIA зависит, выйдет ли Льюис Хэмилтон на старт первой гонки грядущего сезона Ф1.