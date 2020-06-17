СМИ: Феттель не согласился уменьшить себе зарплату

На днях в итальянском издании Stampa было опубликовано интервью с руководителем команды Ferrari Маттиа Бинотто. Среди прочего менеджер в рамках беседы с журналистами поблагодарил Шарля Леклера за «искреннюю поддержку нашей программы по сокращению расходов». Само собой, читатели тут же отметили, что Бинотто упомянул только об одном гонщике – и ничего не сказал Себастьяне Феттеле.

Другие итальянские СМИ поспешили разъяснить, что слова Бинотто относятся к просьбе Ferrari к своим пилотам добровольно пойти на сокращение зарплат. Как утверждают журналисты, Леклер согласился снизить свои доходы на четверть (с 12 до 8 млн долларов) – а вот Феттель ответил отказом.

Немецкие издания в связи с этим сообщают, что упрекать четырехкратного чемпиона мира в жадности не стоит: по информации Bild, Феттель еще в марте изучал возможность финансовой помощи итальянским регионам, сильнее всего пострадавшим от эпидемии.

Ранее немец упоминал о переговорах с командой вокруг снижения зарплаты, но избегал конкретики: «Конечно, мы обсуждаем это с командой, – рассказал Феттель в середине апреля. –Но я всегда оставлял такие решения в тайне между мной и командой. Так будет и на этот раз. Не буду использовать это для улучшения имиджа и прочего. Я всегда сохранял тишину по поводу своих решений».