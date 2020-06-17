Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

СМИ: Феттель не согласился уменьшить себе зарплату

Поделились
Комментарии
СМИ: Феттель не согласился уменьшить себе зарплату
Автор:
, Главный редактор
17 июн. 2020 г., 13:11

Себастьян Феттель готов на сто процентов выкладываться на гоночной трассе – но взамен просит сто процентов предусмотренных контрактом денег

На днях в итальянском издании Stampa было опубликовано интервью с руководителем команды Ferrari Маттиа Бинотто. Среди прочего менеджер в рамках беседы с журналистами поблагодарил Шарля Леклера за «искреннюю поддержку нашей программы по сокращению расходов». Само собой, читатели тут же отметили, что Бинотто упомянул только об одном гонщике – и ничего не сказал Себастьяне Феттеле.

Другие итальянские СМИ поспешили разъяснить, что слова Бинотто относятся к просьбе Ferrari к своим пилотам добровольно пойти на сокращение зарплат. Как утверждают журналисты, Леклер согласился снизить свои доходы на четверть (с 12 до 8 млн долларов) – а вот Феттель ответил отказом.

Немецкие издания в связи с этим сообщают, что упрекать четырехкратного чемпиона мира в жадности не стоит: по информации Bild, Феттель еще в марте изучал возможность финансовой помощи итальянским регионам, сильнее всего пострадавшим от эпидемии.  

Ранее немец упоминал о переговорах с командой вокруг снижения зарплаты, но избегал конкретики: «Конечно, мы обсуждаем это с командой, – рассказал Феттель в середине апреля. –Но я всегда оставлял такие решения в тайне между мной и командой. Так будет и на этот раз. Не буду использовать это для улучшения имиджа и прочего. Я всегда сохранял тишину по поводу своих решений».

Читайте также:

Следующая новость
У Формулы 1 будет приложение вроде «Социального мониторинга»

Предыдущая новость

У Формулы 1 будет приложение вроде «Социального мониторинга»

Следующая новость

Mercedes будет ставить MGU-H на дорожные машины

Mercedes будет ставить MGU-H на дорожные машины
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: почему Mercedes заставили уволить главного моториста

2
Формула 1

СМИ: Феттель не согласился уменьшить себе зарплату

3
Формула 1

Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени

4
Формула 1

Хэмилтон обиделся на Марко за несуществующие слова. И начал жаловаться на расизм

5
Формула 1

Mercedes объявила об уходе главного моториста

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

Mercedes будет ставить MGU-H на дорожные машины
Формула 1

Mercedes будет ставить MGU-H на дорожные машины

СМИ: Феттель не согласился уменьшить себе зарплату
Формула 1

СМИ: Феттель не согласился уменьшить себе зарплату

У Формулы 1 будет приложение вроде «Социального мониторинга»
Формула 1

У Формулы 1 будет приложение вроде «Социального мониторинга»

Хэмилтон обиделся на Марко за несуществующие слова. И начал жаловаться на расизм
Формула 1

Хэмилтон обиделся на Марко за несуществующие слова. И начал жаловаться на расизм

Командам Ф1 запретят дорабатывать домкраты и гайковерты
Формула 1

Командам Ф1 запретят дорабатывать домкраты и гайковерты

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.