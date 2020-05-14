После объявления о скором расставании Себастьяна Феттеля с Ferrari немецкая пресса озвучивает самые разные варианты продолжения карьеры четырехкратного чемпиона мира. К примеру, вчера сразу несколько СМИ объявили, что немец вот-вот подпишет контракт с McLaren. Хотя у большинства экспертов (включая знакомых с ситуацией обозревателей Motorsport.com) практически не осталось сомнений, что британская команда предпочла пригласить в свой состав Даниэля Риккардо.

Теперь же издание Auto Bild озвучило информацию, что приоритеты Феттеля выглядят немного по-другому. По свидетельству немецких журналистов, пилот поставил перед собой цель попасть в состав команды Mercedes. А если сделать это не получится – готов закончить карьеру в Формуле 1.

Известно, что Феттель прощупывал почву в немецкой команде еще в прошлом году, когда скорое расставание немца с Ferrari еще не выглядело неизбежным. После этого никакой информации о новых контактах четырехкратного чемпиона мира с Mercedes не поступало – однако и у самой команды пока нет контрактов ни с одним из гонщиков на 2021 год.