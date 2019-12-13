СМИ: Феттель и Риккардо прощупывают почву в McLaren

Испанская газета Marca на днях поделилась со своей аудиторией любопытной информацией. Якобы сразу два гонщика Формулы 1 вскоре после окончания сезона вышли на связь с руководителем команды McLaren Андреасом Зайдлем, чтобы обсудить теоретически возможные варианты сотрудничества в будущем.

Первым из них, по утверждениям испанских журналистов, является Себастьян Феттель. Два немца знакомы друг с другом еще с 2006-2007 годов, когда оба были связаны с командой BMW Sauber (Феттель был ее тест-пилотом и именно за рулем болида этой команды дебютировал в Формуле 1, заменяя Роберта Кубицу). Возможный переход Феттеля в McLaren журналисты сразу же связали с тем, что с 2021 года британская команда вновь будет использовать моторы Mercedes.

Вторым пилотом, обсуждавшим будущее с Зайдлем, по сведениям Marca, был Даниэль Риккардо. С одной стороны, в настоящий момент именно австралиец является очевидным лидером Renault. С другой, летом и сам Риккардо, и его руководители сделали пару весьма своебразных заявлений – наводящих на мысль, что отношения между австралийским пилотом и французской командой далеки от идиллических.

Напомним, что Феттель и Риккардо уже выступали за одну команду: в 2014 году они были напарниками в Red Bull. Австралиец набрал на 71 очко больше немца и опередил его в общем зачете на 2 позиции (3-е место против 5-го). По окончании сезона Феттель ушел в Ferrari, где выступает по сей день. Однако контракт пилота истекает в конце следующего года, что становится предметом для обсуждений и спекуляций – особенно на фоне непростых отношений немца с его нынешним напарником Шарлем Леклером.