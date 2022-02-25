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Формула 1 Новости

СМИ: Ферстаппен выторговал у Red Bull повышение зарплаты

Чемпиону Формулы 1 будут платить на 6 миллионов долларов в год больше

СМИ: Ферстаппен выторговал у Red Bull повышение зарплаты
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Макс Ферстаппен и команда Red Bull находятся на завершающей стадии переговоров об изменении финансовых условий работы гонщика, пишет голландское издание De Telegraaf. Речь идет о том, чтобы годовой доход Ферстаппена вырос с нынешних 18 до 22 миллионов фунтов стерлингов, что примерно равно 24 и 30 миллионам долларов.

Эти суммы не включают дополнительных бонусов, которые Ферстаппен получает за каждую победу в гонке, а также за победу в чемпионате. С учетом этих бонусов доход Ферстаппена в 2022 году может оказаться близок к зарплате самого высокооплачиваемого пилота современной Формулы 1 Льюиса Хэмилитона.

Напомним, что по новым правилам с 2022 года в Формуле 1 для команд вводится ограничение бюджетов. Однако на зарплаты пилотов и тройки самых ценных сотрудников они не распространяются.

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