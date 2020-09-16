СМИ: Ферстаппен вознамерился выступать в одной команде с Хэмилтоном

Прошедшей зимой Макс Ферстаппен подписал новый многолетний контракт с Red Bull. Однако, в сезоне-2020 команда не смогла выполнить обещание и предоставить голландцу болид, способный бороться за чемпионский титул.

В этом году Red Bull по-прежнему уступает Mercedes по темпу. Кроме того, у команды возникли проблемы с надежностью: Ферстаппен добрался до финиша лишь в шести гонках из девяти.

Два последних Гран При завершились для Макса сходами из-за поломок силовой установки Honda. По данным немецкого издания Auto Bild, Ферстаппен уже разочаровался в японском производителе и готов начать открыто его критиковать.

Источник уверяет, что Ферстаппен хочет как можно скорее оказаться в одной команде с Льюисом Хэмилтоном, чтобы доказать свое превосходство над ним при равных машинах.

При этом, у самого Хэмилтона пока нет контракта на 2021 год и далее. Что касается Ферстаппена, то в прошлом его соглашении был пункт, позволявший досрочно его разорвать при невыполнении командой условий, касавшихся результатов.

Отметим, что представители Ферстаппена неоднократно говорили о желании Макса стать самым молодым чемпионом в истории Ф1. Однако в этом году у голландца последний шанс побить рекорд Себастьяна Феттеля, а отставание от лидирующего в чемпионате Льюиса Хэмилтона выросло уже до 80 очков.