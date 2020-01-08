СМИ: Ферстаппен стал третьим самым высокооплачиваемым пилотом Ф1

По данным британского издания The Telegraph зарплата Макса Ферстаппена в Red Bull с этого момента будет составлять 12 миллионов фунтов стерлингов в год, что эквивалентно 15,76 миллионам долларов США. По данным издания, молодой голландец становится третьим по стоимости контракта пилотом Формуле 1: больше получают только чемпионы мира Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель.

Правда прошлым летом другие СМИ приводили иные данные. По ним зарплата Даниэля Риккардо в Renault все же выше и составляет 20 миллионов евро. Тогда СМИ писали, что Ферстаппен вел с Red Bull переговоры именно об увеличении свой зарплаты до уровня Риккардо. По тем же данным в 2019 году Ферстаппен получал 12 миллионов евро.

О продлении контракта с Ферстаппеном команда Red Bull объявила вчера. Новый договор действует до конца 2023 года. При этом сам Ферстаппен не раз заявлял, что верит в прогресс своей команды и надеется бороться за чемпионский титул уже в 2020 году.



