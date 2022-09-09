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Формула 1 / Гран При Италии Новость

СМИ: Ферстаппен потеряет в Монце пять стартовых позиций

По информации Auto Motor und Sport, лидеру сезона установят новый мотор – только сам блок внутреннего сгорания, потому наказание будет небольшим

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
СМИ: Ферстаппен потеряет в Монце пять стартовых позиций
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Макс Ферстаппен не сможет стартовать в Монце с поула. Как пишет AMuS, команда Red Bull решила добавить ему лошадиных сил за счет установки свежего двигателя. 

Опыт Гран При Бельгии, где Макс прорвался к победе с 14-го места, наглядно показал, что с  обгоном соперников на быстрых трассах у Red Bull все в полном порядке. Потому-то и было принято решение о замене. Новый мотор станет для Макса пятым по счету, наказание за это составляет перестановку всего на пять позиций. 

«Если это потребуется, для нас подобное не станет шоком», – цитирует издание гоночного консультанта Хельмута Марко. 

Одновременно сообщается, что Серхио Пересу Red Bull заменит всю силовую установку в сборе – это значит, что мексиканцу предстоит начинать борьбу из конца решетки вместе с еще несколькими пилотами, включая Льюиса Хэмилтона и Карлоса Сайнса. 

В Спа штраф за превышение числа компонентов получили в общей сложности восемь гонщиков из 20. 

Обновление: FIA опубликовала перед стартом первой тренировки список замен: у Макса это блок внутреннего сгорания (5-й по счету, +5 позиций), у Переса – тоже один лишь двигатель (4-й по счету, +10 позиций).

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