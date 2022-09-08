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Формула 1 Новости

СМИ: Ferrari впереди всех в разработке машины 2023 года

В следующем сезоне Скудерия должна получить лучшую машину. И, возможно, нового руководителя

Алтай Гек
Автор:
, редактор, Турция
СМИ: Ferrari впереди всех в разработке машины 2023 года
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Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники в Маранелло утверждает, что команда Ferrari уже существенно продвинулась в деле постройки болидов для сезона 2023 года. Она опережает всех соперников и может рассчитывать на то, что начнет следующий сезон с лучшим болидом.

Это, однако, может оказаться не решением всех проблем команды. В 2022 году Скудерия тоже стартовала с лучшей машиной в пелотоне, а сейчас уступает более 100 очков как в личном, так и в командном зачете.

Поэтому, утверждает издание, в команде все ждут решения руководителей головной компании по поводу кадровых перестановок. Высшее руководство, пока, хранит молчание, но даже рядовые сотрудники Скудерии допускают, что в следующем сезоне Маттиа Бинотто может не сохранить своего места.

Напомним, что сам Бинотто не так давно заявлял, что проблемы Ferrari не решить кадровыми перестановками и, напротив, увольнения могут внести в команду лишь еще больший разлад. Сам он отказался что-либо менять в работе команды.

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