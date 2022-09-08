СМИ: Ferrari впереди всех в разработке машины 2023 года
В следующем сезоне Скудерия должна получить лучшую машину. И, возможно, нового руководителя
Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники в Маранелло утверждает, что команда Ferrari уже существенно продвинулась в деле постройки болидов для сезона 2023 года. Она опережает всех соперников и может рассчитывать на то, что начнет следующий сезон с лучшим болидом.
Это, однако, может оказаться не решением всех проблем команды. В 2022 году Скудерия тоже стартовала с лучшей машиной в пелотоне, а сейчас уступает более 100 очков как в личном, так и в командном зачете.
Поэтому, утверждает издание, в команде все ждут решения руководителей головной компании по поводу кадровых перестановок. Высшее руководство, пока, хранит молчание, но даже рядовые сотрудники Скудерии допускают, что в следующем сезоне Маттиа Бинотто может не сохранить своего места.
Напомним, что сам Бинотто не так давно заявлял, что проблемы Ferrari не решить кадровыми перестановками и, напротив, увольнения могут внести в команду лишь еще больший разлад. Сам он отказался что-либо менять в работе команды.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Red Bull предпочла умолчать о новом шасси из-за бюджетных опасений
Слухи: Мик Шумахер нашел место на новый сезон. На 2024-й
Самое важное:
Сайнс и Шумахер присоединятся к Хэму в конце решетки
Все больше гонщиков меняют силовые установки в Монце
«Прости, приятель». Хэмилтон отказал Риккардо в шансе занять его место
Пилот Mercedes подтвердил, что намерен выступать в Формуле 1 еще долгое время
Хэмилтон стартует с конца решетки в Монце из-за замены мотора
Пилоту поставят новую силовую установку взамен поврежденной в Спа
Боттас начнет ГП Италии с новым мотором, но в конце решетки
Финскому пилоту потребуются новые элементы силовой установки после поломки в Зандфорте