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Формула 1 / Новость

СМИ: Ferrari в три раза повысила Леклеру зарплату

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СМИ: Ferrari в три раза повысила Леклеру зарплату
Автор:
, редактор
23 дек. 2019 г., 08:30

Скудерия подписала новый контракт с пилотом, который в дебютный сезон стал ее лидером по очкам и победам.

Как уверяет итальянское издание Corriere della Sera, Ferrari подписала новый контракт со своим пилотом Шарлем Леклером. Прежнее соглашение гонщика из Монако истекало в конце 2022 года. Новый контракт рассчитан сразу на пять лет и будет действовать по 2024 год включительно. 

По данным источника, зарплата Леклера по новому соглашению составит 9 миллионов евро в год. Это более чем в три раза превышает гонорар гонщика по предыдущему контракту. 

Прежнее соглашение Леклера было подписано, когда он пребывал учеником академии Ferrari, и команда могла и дальше удерживать пилота, используя старые условия. Однако менеджер Шарля Николя Тодт инициировал переговоры по новому договору, учитывая несоответствие зарплаты гонщика его результатам.

Отметим, что несмотря на увеличение гонорара, Леклер по-прежнему будет получать намного меньше своего напарника Себастьяна Феттеля, которого обошел по итогам чемпионата-2019. Зарплата четырехкратного чемпиона мира составляет 35 млн евро. 

Леклер перешел в Ferrari в конце прошлого года из Sauber. В дебютный сезон он принес Скудерии семь поулов и две победы, и занял четвертое место в чемпионате.

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Автор Иван Матушкин

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