СМИ: Ferrari в три раза повысила Леклеру зарплату

Как уверяет итальянское издание Corriere della Sera, Ferrari подписала новый контракт со своим пилотом Шарлем Леклером. Прежнее соглашение гонщика из Монако истекало в конце 2022 года. Новый контракт рассчитан сразу на пять лет и будет действовать по 2024 год включительно.

По данным источника, зарплата Леклера по новому соглашению составит 9 миллионов евро в год. Это более чем в три раза превышает гонорар гонщика по предыдущему контракту.

Прежнее соглашение Леклера было подписано, когда он пребывал учеником академии Ferrari, и команда могла и дальше удерживать пилота, используя старые условия. Однако менеджер Шарля Николя Тодт инициировал переговоры по новому договору, учитывая несоответствие зарплаты гонщика его результатам.

Отметим, что несмотря на увеличение гонорара, Леклер по-прежнему будет получать намного меньше своего напарника Себастьяна Феттеля, которого обошел по итогам чемпионата-2019. Зарплата четырехкратного чемпиона мира составляет 35 млн евро.

Леклер перешел в Ferrari в конце прошлого года из Sauber. В дебютный сезон он принес Скудерии семь поулов и две победы, и занял четвертое место в чемпионате.