СМИ: Ferrari сохранила право вето в Формуле 1

Ferrari по-прежнему обладает правом вето, позволяющим блокировать внесение изменений в правила Формулы 1. Об этом в своей статье сообщило итальянское издание Gazzetta dello Sport.

Напомним, что на фоне пандемии коронавируса и массового переноса гонок в связи с этим FIA скорректировала формулировки в нескольких пунктах Международного спортивного кодекса. Поправки отменяли необходимость заручиться согласием всех команд Ф1 для внесения изменений в регламент турнира по ходу сезона – теперь достаточно простого большинства голосов.

Теоретически это могло значить, что Ferrari не сможет предотвратить внесение в регламент поправок, с которыми не согласна. Однако итальянские журналисты утверждают, что имеющееся у Скудерии право вето продолжает действовать – и сохранится после подписания нового Договора согласия, что должно произойти до старта следующего сезона.

Вопрос о праве вето вновь стал актуальным в связи с дискуссией вокруг ограничения бюджетов. Изначально регламент на 2021 год подразумевал лимит в 175 млн долларов на год, в условиях пандемии команды договорились об уменьшении его до 150 млн – а некоторые коллективы считают необходимым дальнейшее снижение до 100 млн. Ferrari согласилась со вторым вариантом, по выступает категорически против третьего.