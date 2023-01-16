СМИ: Ferrari согласилась принять правила по моторам 2026 года
После долгих переговоров в Маранелло все же смирились с тем, что Red Bull получит привилегии нового производителя – но смогли что-то выторговать взамен
Уже много месяцев Скудерия отказывалась регистрироваться в качестве производителя силовых установок нового поколения, которые станут использоваться в Формуле 1 с 2026 года. Противостояние с FIA зашло настолько далеко, что команду даже не пригласили на очередное заседание мотористов.
Принципиальным вопросом для Ferrari все это время оставался статус RBPT – отделения Red Bull по постройке двигателей. Сами «Быки» настаивали, что их следует считать новым производителем – даже несмотря на то, что они продолжают использовать техническое наследие Honda.
Между тем, статус новичка дает большие преимущества – это возможность дополнительных инвестиций на $25 млн за три года и больше часов работы на динамометрическом стенде. Это должно помочь дебютантам, и применительно к Audi такая практика не у кого не вызвала вопросов. Но послабления для принципиальных соперников из Red Bull в Ferrari принять не могли.
Помимо всего прочего, Скудерия в последнее время слишком часто шла на уступки, что в Италии расценили как утрату политического влияния в Ф1.
Как следует из публикации в свежем номере газеты Corriere dello Sport, долгие переговоры с FIA привели к тому, что и в этот раз Ferrari пошла на выставленные условия. Команда осталась в одиночестве в своей борьбе со всеми остальными – и в итоге ее боссы сделали шаг назад и подписали все бумаги.
Однако, как сообщили источники Motorsport.com, говорить об окончательных результатах этих торгов все же рано. Скудерия выставила встречные условия, суть которых пока неизвестна. При этом ее представители, как поговаривают, покидали решающий раунд переговоров с улыбками на лицах.
Скорее всего, истина все же лежит где-то посередине. Ferrari наверняка согласилась отказаться от права вето в обмен на что-то серьезное, но общая победа в данном случае явно за FIA.
Чемпионат избежал раскола и скандала, которые ударили бы по его имиджу, а Red Bull все же добилась особого статуса.
Что же получит Скудерия? Есть слух, что это право в дальнейшем влиять на принятие ключевых решений.
Audi, к примеру, недавно заблокировала использование технологий 3D-печати для элементов двигателя (картера, головки блока цилиндров и других деталей). Из-за этого всем производителям пришлось вернуться к традиционному литью, хотя у Маранелло уже были серьезные наработки.
Но получится ли у Ferrari что-то подобное в будущем – большой вопрос. Пока команда лишь сдает позиции…
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