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Формула 1 / Новость

СМИ: Ferrari решила уволить Феттеля еще в 2019-м. Переговоры с Сайнсом начались год назад

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СМИ: Ferrari решила уволить Феттеля еще в 2019-м. Переговоры с Сайнсом начались год назад
Автор:
, редактор

Судьба Себастьяна была решена задолго до того, как он об этом узнал

В этом году Ferrari объявила о расставании с Себастьяном Феттелем. Команда не стала продлевать контракт с четырехкратным чемпионом мира, объявив об этом еще до начала сезона. Вскоре после этого стало известно, что место немца займет Карлос Сайнс из McLaren.

Изначально Скудерия заявила, что они с Феттелем пришли к обоюдному решению расстаться. Однако затем гонщик сказал, что команда даже не обсуждала с ним новый контракт, лишь сообщив о своем решении по телефону. Объявление было сделано в мае, и босс Ferrari Маттиа Бинотто уверял, что на решение команды повлиял перенос старта сезона из-за коронавируса, который лишил Феттеля шанса доказать свою силу весной.

Однако по данным The Race, это тоже оказалось неправдой. Издание уверяет, что решение уволить Феттеля в Маранелло приняли еще в 2019 году, после того, как у Себастьяна произошло несколько конфликтов и столкновение с Шарлем Леклером. 

Издание сообщает, что уже в декабре прошлого года Ferrari начала переговоры с Сайнсом, разрешение на которые испанец запросил у McLaren. Скудерия также недолго вела переговоры с Даниэлем Риккардо, прежде чем сосредоточиться на испанце. Риккардо в итоге занял место Сайнса в McLaren.

Таким образом, о майских перестановках в командах Ф1 заранее знали все стороны, кроме самого Феттеля, которому об увольнении сообщили незадолго до объявления. Себастьян в итоге нашел себе место в Racing Point.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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