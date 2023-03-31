СМИ: Ferrari решила, кем заменит ушедшего Санчеса
Главный конструктор Скудерии готовится начать работу в McLaren, а в Маранелло тем временем вынуждены принимать кадровые решения
После десяти лет работы в команде, в течение которых он продвинулся по карьерной лестнице до должности главного конструктора, Давид Санчес ушел из Ferrari. После периода вынужденного отпуска французский специалист станет одной из ключевых фигур в реформированном техническом штабе McLaren.
Самой Скудерии теперь предстоит найти замену – прежде инсайдеры сообщали, что новый глава команды Фредерик Вассер принял решение не приглашать никого со стороны и повысить одного из инженеров, уже работающих в Маранелло.
Однако по ходу уик-энда Ф1 в Мельбурне в итальянских СМИ появились публикации, что в действительности схема будет несколько иной. Повторив идею McLaren, в Скудерии решили заменить ушедшего конструктора штабом из трех человек, который будет напрямую подчиняться Вассеру.
Часть функций Санчеса возьмет на себя технический директор группы шасси Энрико Кардиле, другую – глава департамента аэродинамики Диего Тонди. Третьим же действительно станет человек, имя которого пока ничего не говорит поклонникам Ф1.
Утверждается, что Вассер ищет в коллективе того, в ком будет полностью уверен как в плане профессиональных качеств, так и с точки зрения верности Ferrari.
Вновь сформированная тройка займется агрессивной программой доработок машины 2023 года, однако еще более важной задачей названа подготовка к новому сезону: ожидается, что в 2024-м шасси Скудерии ждут радикальные изменения.
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