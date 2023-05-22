СМИ: Ferrari предложила Хэмилтону £40 млн за контракт на 2024 год
Таблоид Daily Mail поделился со своими читателями эксклюзивной информацией о переговорах большого босса Скудерии Джона Элканна с семикратным чемпионом мира, который уже продвинулись достаточно далеко
Отзвуки надвигающейся грозы можно было услышать еще на прошлой неделе, когда Тото Вольф недовольно бросил, что переговоры о продлении контракта Льюиса Хэмилтона затягиваются из-за финансовых аппетитов британца.
По оценкам Forbes, зарплата семикратного чемпиона мира за 2023 год составила 55 миллионов евро – однако инсайдеры говорят, что команда не готова сохранить выплаты на том же уровне, особенно после не самых ярких выступлений Льюиса в сравнении с партнером по команде Джорджем Расселлом.
В понедельник эта сложная картинка дополнилась новым элементом – Daily Mail со ссылкой на собственный источники сообщила, что в действительности диалог Хэмилтона с Mercedes о продлении сотрудничества затянулся еще и потому, что параллельно гонщик ведет переговоры с Ferrari.
В публикации говорится, что Скудерия хочет уже в будущем году видеть самого успешного пилота в истории Ф1 в своем составе – и якобы предложила тому контракт на £40 млн (около 46 млн евро).
Примечательно, что оба нынешних гонщика итальянцев, Шарль Леклер и Карлос Сайнс, также имеют действующие контракты на сезон-2024. Это значит, что в Маранелло готовы даже заплатить кому-то из них немалые отступные, чтобы освободить место для британца.
Из материала Daily Mail, автор которого ссылается на «серьезные собственные источники в Бринании и Италии», следует, что в переговорах с Льюисом лично участвует президент Ferrari Джон Элканн, который, якобы, готов даже отправить Леклера в Mercedes в рамках сделки между двумя командами.
В 38-летнем Льюисе топ-менеджмент Скудерии хочет видеть нового Михаэля Шумахера, который приведет команду к долгосрочным успехам. Чтобы убедить гонщика перебраться в Маранелло, там даже вспомнили историю его кумира Айртона Сенны, который должен был надеть алую униформу в 1995-м, но не смог сделать этого из-за смертельной аварии в Имоле годом ранее.
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