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Формула 1 Новости

СМИ: Ferrari потеряла крипто-спонсора и $55 миллионов

Гоночным медиа стало известно, что компания Velas не станет продолжать сотрудничество с командой

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
СМИ: Ferrari потеряла крипто-спонсора и $55 миллионов
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О долговременном сотрудничестве с блокчейном Velas Скудерия объявила в конце 2021 года. Логотипы компании в прошедшем сезоне можно было видеть на машинах команды и униформе ее сотрудников. 

Однако сейчас упоминание о Velas пропало из списка партнеров Ferrari на официальном сайте вместе с брендом производителя полупроводников Snapdragon.

По данным репортеров RecingNews365, в случае с блокчейном причиной стало недовольство условиями сотрудничества. В Маранелло отказались дать Velas разрешение использовать NFT-токены с изображением своих машин. В компании назвали это нарушением условий контракта.  

Есть основания говорить, что теперь можно ждать судебной тяжбы между командой и ее бывшим спонсором. 

Официального объявления о разрыве можно ожидать в ближайшее время. 

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Фото: Эрик Юниус

В отношении Snapdragon есть основания говорить о взаимном решении прекратить сотрудничество без каких-либо скандалов. Скорее всего, бренд предпочел сменить команду  – и теперь, вероятно, вернется к Mercedes, с которой сотрудничает его материнская компания Qualcomm.

Оценка потерь

Утрата двух ключевых спонсоров станет серьезным ударом по бюджету Скудерии, не говоря уже о репутационных убытках. Контракт с Velas оценивается в $30 млн, со Snapdragon – еще в $25 млн в формате финансовых вливаний и технической поддержки.

В общей сложности это примерно четверть коммерческих доходов Ferrari.

Ранее у Mercedes возникли проблемы с криптобиржей FTX, которая разорилась в конце прошлого года. 

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