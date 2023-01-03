СМИ: Ferrari потеряла крипто-спонсора и $55 миллионов
Гоночным медиа стало известно, что компания Velas не станет продолжать сотрудничество с командой
О долговременном сотрудничестве с блокчейном Velas Скудерия объявила в конце 2021 года. Логотипы компании в прошедшем сезоне можно было видеть на машинах команды и униформе ее сотрудников.
Однако сейчас упоминание о Velas пропало из списка партнеров Ferrari на официальном сайте вместе с брендом производителя полупроводников Snapdragon.
По данным репортеров RecingNews365, в случае с блокчейном причиной стало недовольство условиями сотрудничества. В Маранелло отказались дать Velas разрешение использовать NFT-токены с изображением своих машин. В компании назвали это нарушением условий контракта.
Есть основания говорить, что теперь можно ждать судебной тяжбы между командой и ее бывшим спонсором.
Официального объявления о разрыве можно ожидать в ближайшее время.
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75
Фото: Эрик Юниус
В отношении Snapdragon есть основания говорить о взаимном решении прекратить сотрудничество без каких-либо скандалов. Скорее всего, бренд предпочел сменить команду – и теперь, вероятно, вернется к Mercedes, с которой сотрудничает его материнская компания Qualcomm.
Оценка потерь
Утрата двух ключевых спонсоров станет серьезным ударом по бюджету Скудерии, не говоря уже о репутационных убытках. Контракт с Velas оценивается в $30 млн, со Snapdragon – еще в $25 млн в формате финансовых вливаний и технической поддержки.
В общей сложности это примерно четверть коммерческих доходов Ferrari.
Ранее у Mercedes возникли проблемы с криптобиржей FTX, которая разорилась в конце прошлого года.
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