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Формула 1 Новость

СМИ: Ferrari поставила Бинотто особые условия после увольнения

Бывший босс Скудерии должен будет провести в вынужденном отпуске вдвое больше времени, чем предусмотрено правилами Ф1

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
СМИ: Ferrari поставила Бинотто особые условия после увольнения
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Маттиа Бинотто не смог обеспечить Маранелло чемпионские титулы и поплатился за это должностью руководителя команды. 9 января нового года началась официальная трудовая карьера в Ferrari его преемника на посту руководителя Фредерика Вассера. 

Понятно, что опыт и знания Бинотто заставили многих соперников задуматься о приглашении итальянца к себе. Слухи уже оправили его в несколько команд, включая Audi. 

Между тем, в Формуле 1 уже давно существует правило, согласно которому ключевые сотрудники не могут просто сменить одну команду на другую – вместо этого предусмотрен полугодовой оплачиваемый отпуск. Считается, что по прошествии такого времени специалист более не владеет актуальной конфиденциальной информацией и может начинать работу на новом месте. 

Сетевое издание Formu1a.uno – отметим, что прежде к его источникам информации были вопросы – сообщило, что в случае с Бинотто вынужденный отпуск продлится не шесть месяцев, а все 12. В Скудерии настолько не хотят перехода Маттиа к конкурентам, что закрепили особый порядок в контракте своего бывшего босса. 

При этом компания готова весь 2023 год платить Бинотто щедрую компенсацию за то, что тот ничего не будет делать. 

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